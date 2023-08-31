MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve kuvvet komutanlıklarına memur alımı sözlü sınav sonuçları yayımlandı. 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu, MSB tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Detaylı bilgilere https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.