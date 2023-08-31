MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve kuvvet komutanlıklarına memur alımı sözlü sınav sonuçları yayımlandı. 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu, MSB tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Detaylı bilgilere https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika