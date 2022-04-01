MSB: "Ukrayna'ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı'nda tahliye için beklemektedir. - Haberler

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MSB: "Ukrayna'ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı'nda tahliye için beklemektedir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MSB:

MSB: "Ukrayna'ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı'nda tahliye için beklemektedir.

MSB: " Ukrayna'ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı'nda tahliye için beklemektedir. Uçakların emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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