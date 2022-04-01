MSB: "Ukrayna'ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı'nda tahliye için beklemektedir.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MSB: "Ukrayna'ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı'nda tahliye için beklemektedir.
MSB: " Ukrayna'ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı'nda tahliye için beklemektedir. Uçakların emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." - ANKARA
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika