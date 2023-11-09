MSB: "Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra...
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MSB: "Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir.
MSB: "Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika