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MSB: "Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra...

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Politika Haberleri

MSB: "Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir.

MSB: "Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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