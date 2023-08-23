MSB: Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 13 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 13 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığı ifade edilen açıklamada, yapılan inceleme sonucu yakalanan bu kişilerden 10'unun FETÖ mensubu olduğu kaydedildi.