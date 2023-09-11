MSB, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını bildirdi. Hudut Kartallarımız tarafından yapılan incelemede, yakalanan kişilerin 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.