MSB, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını bildirdi. Hudut Kartallarımız tarafından yapılan incelemede, yakalanan kişilerin 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.