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MSB, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı

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Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ mensubu, 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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