MSB, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ mensubu, 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullandı.