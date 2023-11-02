MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvazzaf astsubay adayı temini başvuruları 7-27 Kasım tarihleri arasında yapılabilecektir.
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvazzaf astsubay adayı temini başvuruları 7-27 Kasım tarihleri arasında yapılabilecektir.
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvazzaf astsubay adayı temini başvuruları 7-27 Kasım tarihleri arasında yapılabilecektir. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi davet ediyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika