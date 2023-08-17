MSB: Türk boğazlarına ulaşan gemilerin geçişi sorun değil

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Ukrayna limanından ayrıldığı belirtilen geminin boğazları kullanma ihtimali haberlerine ilişkin, 'Türk boğazlarına kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok' açıklamasında bulundu. Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele. Bir gazetecinin 'Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde sıkışmış durumda. Sıkışmış teröristlere yönelik yeni bir operasyon olabilir mi' sorusuna da Bakanlık kaynakları şu cevabı verdi: 'Bizim terörle mücadelemiz sürekli bir mücadele. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan her yerde terörle mücadelemiz devam ediyor. Daha önce de ifade ettik; terör örgütü artık bitme noktasına geldi. Çok büyük kayıplar veriyor, çok büyük darbe alıyor ve katılımlar çok azaldı, destek de azaldı. Onun için son aşamaya gelmiş durumda. Bu kapsamda bizim mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Yeni bir operasyon değil ama operasyon bölgelerimizde askeri mülahazalarla dönem dönem askeri sevkiyatlar, konuş yeri değişiklikleri yapılıyor, askeri isterler çerçevesinde gerekli olan bütün tedbirler alınıyor.' Türkiye'nin KFOR görevini devralacak olması. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kosova'daki 'Kosova Barış Gücü' nün (KFOR) komutasının ne zaman Türkiye'ye geçeceğine dair bir soruya da, 'Ekim ayında 1 yıl süreyle devralacağız. KFOR komutanlığı görevi uzun yıllardır İtalya'daydı ve uzun yıllar sonra ilk defa değişim yapılacak ve bu görevi Türkiye devralacak' dedi. Kaynaklar, Kosova'daki son olaylar sonrası NATO görevi kapsamında bölgeye giden 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'na ait taburun dönüp dönmeyeceğine ilişkin olarak da, 'Oradaki taburumuzun dönüşüyle ilgili şu anda planlanan tarih Eylül ayının başı. Farklı bir karar alınmazsa Eylül ayı başında taburumuz dönecek' yanıtını verdi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Ukrayna limanından ayrıldığı belirtilen geminin boğazları kullanma ihtimali haberlerine ilişkin, "Türk boğazlarına kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna limanlarında bekleyen bir geminin limandan ayrılarak Türk boğazlarına doğru geldiğine dair haberlerle ilgili olarak, "Biz duruşumuzu başından itibaren açık ve net olarak söylüyoruz. Başarısı ve faydası ispatlanmış bir Tahıl Koridoru var. Yaklaşık 1 yılda 33 milyon ton tahıl ihtiyacı olan ülkelere emniyetli bir şekilde sevk edildi. Bizim de çabalarımız tamamıyla bu tahıl girişiminin yeniden aktif hale gelmesi yönünde. Onun dışında bir çalışma yok. Ama diğer ülkeler alternatif güzergahlar ve yollar üzerinde çalışıyor. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buradaki sorun ticari gemilerin bu çatışma ortamında güvenli şekilde Türk boğazlarına gelebilmesi. Türk boğazlarına kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok" yanıtını verdi.

Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele

Bir gazetecinin "Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde sıkışmış durumda. Sıkışmış teröristlere yönelik yeni bir operasyon olabilir mi" sorusuna da Bakanlık kaynakları şu cevabı verdi:

"Bizim terörle mücadelemiz sürekli bir mücadele. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan her yerde terörle mücadelemiz devam ediyor. Daha önce de ifade ettik; terör örgütü artık bitme noktasına geldi. Çok büyük kayıplar veriyor, çok büyük darbe alıyor ve katılımlar çok azaldı, destek de azaldı. Onun için son aşamaya gelmiş durumda. Bu kapsamda bizim mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Yeni bir operasyon değil ama operasyon bölgelerimizde askeri mülahazalarla dönem dönem askeri sevkiyatlar, konuş yeri değişiklikleri yapılıyor, askeri isterler çerçevesinde gerekli olan bütün tedbirler alınıyor."

Türkiye'nin KFOR görevini devralacak olması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kosova'daki "Kosova Barış Gücü"nün (KFOR) komutasının ne zaman Türkiye'ye geçeceğine dair bir soruya da, "Ekim ayında 1 yıl süreyle devralacağız. KFOR komutanlığı görevi uzun yıllardır İtalya'daydı ve uzun yıllar sonra ilk defa değişim yapılacak ve bu görevi Türkiye devralacak" dedi.

Kaynaklar, Kosova'daki son olaylar sonrası NATO görevi kapsamında bölgeye giden 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'na ait taburun dönüp dönmeyeceğine ilişkin olarak da, "Oradaki taburumuzun dönüşüyle ilgili şu anda planlanan tarih Eylül ayının başı. Farklı bir karar alınmazsa Eylül ayı başında taburumuz dönecek" yanıtını verdi. - ANKARA