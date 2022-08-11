Ukrayna'dan çıkacak tahıl gemisi, hava muhalefetine takıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı için Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan geminin, olumsuz hava şartları nedeniyle hareket edemediğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan 2 gemi ise Ukrayna'ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir" denildi.