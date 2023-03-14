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MSB: (Tahıl Koridoru) "Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni...

Politika Haberleri

MSB: (Tahıl Koridoru) 'Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni...

MSB: (Tahıl Koridoru) "Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

MSB: (Tahıl Koridoru) "Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Cumhuriyeti Politika Haberler

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