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MSB Tahıl Koridoru Görüşmeleri Hakkında Açıklama Yaptı

MSB Tahıl Koridoru Görüşmeleri Hakkında Açıklama Yaptı

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tahıl Koridoru görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tahıl Koridoru görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, " İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Rusya Federasyonu İstanbul Ukrayna Politika Haberler

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