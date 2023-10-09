MSB: Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine ateş destek vasıtalarıyla vuruldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla aralıksız vurulduğunu duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla aralıksız vurulduğunu duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan... Meşru müdafaa kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz" denildi. Paylaşımda, terörist hedeflerinin vurulduğu görüntülere de yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika