9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Mücadeleye devam! 9 PKK'lı terörist etkisiz haldeMilli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Mücadeleye devam! 9 PKK'lı terörist etkisiz halde Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" paylaşımında bulundu. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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