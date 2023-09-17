MSB, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye geçmeye çalışan DEAŞ üyesini yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da görev yapan hudut kartallarının Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir DEAŞ terör örgütü mensubunu yakaladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin yakaladığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nca, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Politika