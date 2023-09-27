MSB, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK üyesini yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG mensubu bir kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Politika