MSB, Suriye'de terörist hedeflere hava harekatı düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflere 8 Ekim 2023 saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiğini açıkladı. Harekat sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol tesisi ve teröristlerin bulunduğu sığınak ve barınaklar imha edildi. Yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 8 Ekim 2023 saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.