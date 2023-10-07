MSB: Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda PKK/YPG'li teröristlere ait hedeflerin güçlü şekilde vurulduğunu ve ilk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde topçu, havan ve ÇNRA atışları ile 14 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda PKK/ Ypg'li teröristlere ait hedeflerin güçlü şekilde vurulduğunu ve ilk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" notu ile yaptığı paylaşımda, 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca topçu, havan ve ÇNRA atışları ile güçlü şekilde vurulduğu ifade edildi.