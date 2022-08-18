MSB: "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.

MSB: "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.

1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti."

(İHA)