Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi
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MSB: "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.
MSB: "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.
1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika