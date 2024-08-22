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MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesinin devam ettiği ve güvenliğin sağlandığı vurgulandı. Bakanlık ayrıca, uluslararası harekat ve misyonlara devam edildiğini, orman yangınlarıyla mücadelede de destek sağlandığını belirtti.

MSB: "Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ağustos ayında kazanılan zaferleri hatırlatarak, "Şanlı tarihimizde 'Zaferler Ayı' olarak bilinen ve müstesna başarıların kazanıldığı bu ayda Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü, harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan savunmadan taarruza geçişimizin sembolü Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, bu büyük zaferlerle milletimize Anadolu'nun kapılarını açan başta Sultan Alparslan ve ülkemizin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ile sürdürdüğünü belirten Tuğamiral Aktürk, "Kesintisiz şekilde sürdürülen operasyonlarımız neticesinde, son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 763 olmuştur. 3 Ağustos'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilirken 20 Ağustos'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Hudutta yoğun ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına dikkat çeken Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalanmış, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8.673 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 381 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70 bin 712'ye ulaşmıştır"

TSK'nin uluslararası harekat ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Aktürk, " 15 Ağustos'ta dördüncüsü Ankara'da gerçekleştirilen ülkemiz ile Irak arasındaki 'Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması' toplantısına katılan Bakanımız, Irak Savunma Bakanı ile 'Askeri, Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı' imzalamıştır. Söz konusu anlaşma ile Bağdat'ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı 'Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi' ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askeri stratejik planlamalar yapılacak, ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak iki ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilecektir. Yine bu anlaşma ile Başika'da teşkil edilecek olan "Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi ile Irak güvenlik güçleri personelinin terörle mücadele ve güvenlik konularında kapasitesinin artırılması maksadıyla askeri eğitim verilmesi ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanmaktadır. Nihai aşamada, her iki ülke halkı için tehdit oluşturan terör, bölgede sorun olmaktan çıkartılacaktır" ifadelerine yer verdi.

7 Ekim'den bu yana her geçen gün ölü sayısının yükseldiği Filistin'de yaşananların ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiğini aktaran Aktürk, uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ağır ihlali olan bu saldırılar karşısında, uluslararası aktörlerin sonuç sağlayıcı kararlılıkta olması gerektirdiğini söyledi.

"62 helikopter ile bin 79 sorti yaparak orman yangınlarıyla mücadeleye destek olundu"

TSK'nin insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek verdiğini dile getiren Aktürk, "Bu yılın başından 14 Ağustos'a kadar 62 helikopter ile 1079 sorti yaparak orman yangınlarıyla mücadeleye destek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 15-19 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarına da 24 helikopter 1639 sorti 3.057 ton su ile destek sağlamıştır. Ayrıca Afyon, İzmir ve Ankara'da dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 7 helikopter görevlendirilmiş helikopterlerimiz 116 sorti yaparak 286 ton su atmıştır. Bu sabah itibarıyla da 2 adet Chinook helikopteri Kızılcahamam'daki yangına müdahale etmektedir"

Savunma sanayinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri daha da arttığını aktaran Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda modern piyade tüfeğinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Orman Genel Müdürlüğü arasında acil durum ve doğal afetlerle mücadelede, personelin ve bölge insanının konaklama, beslenme, sağlık ve hijyen gibi temel hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik "Seyyar Mobil Üniteler" sözleşmesi imzalanmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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