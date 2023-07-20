MSB: "Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız...
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MSB: "Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir.
MSB: "Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika