Tahıl yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olması bekleniyor Tahıl yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olması bekleniyor MSB: "RAZONİ isimli gemi Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir. Tahıl yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olması bekleniyor MSB: "RAZONİ isimli gemi Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." İhlas Haber Ajansı / Politika İstanbul Lübnan Genel Politika Haberler

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