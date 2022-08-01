Tahıl yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olması bekleniyor - Haberler

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Tahıl yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olması bekleniyor

Tahıl yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olması bekleniyor MSB: "RAZONİ isimli gemi Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir.

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Tahıl yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olması bekleniyor

MSB: "RAZONİ isimli gemi Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir."

İhlas Haber Ajansı / Politika

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