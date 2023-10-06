MSB, PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulduğu görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, PKK/YPG'ye ait petrol kuyusu, barınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), dün gece Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerinin vurulduğu hava harekatından görüntü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Tam isabet! Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/ Ypg'li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi" notuyla görüntü paylaşıldı. Görüntülerde, PKK/YPG'ye ait petrol kuyusu, barınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.