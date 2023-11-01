MSB, Pençe operasyonlarına ilişkin fotoğrafları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan, Pençe-Şimşek ve Pençe-Kilit operasyonları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin fotoğrafları paylaştı. Kahraman komandoların arama-tarama, keşif-gözetleme, pusu-devriye ve yol yapım-onarım faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Pençe-Kaplan, Pençe-Şimşek ve Pençe-Kilit operasyonları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında icra edilen Pençe-Kaplan, Pençe-Şimşek ve Pençe-Kilit operasyonları kapsamında arama- tarama, keşif- gözetleme, pusu- devriye ve yol yapım- onarım faaliyetlerine her türlü şartlar altında azim, kararlılık ve başarıyla devam ediyor" denildi. Bakanlığın paylaşımında, Mehmetçiğin arazideki çalışmalarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.