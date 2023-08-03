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MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de, şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan bir...

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MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de, şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan bir mühimmat deposunda 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir.

MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de, şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan bir mühimmat deposunda 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Politika Haberler

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