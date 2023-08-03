MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de, şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan bir...

MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de, şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan bir mühimmat deposunda 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir.