Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde 41 teröristi etkisiz hale getirdiği operasyonda SİHA'ların da görev aldığı, yerli ve milli üretim mühimmatlarla Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi.

MSB'nin açıkladığı operasyonun detayları ortaya çıktı

İlk belirlemelere göre 41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda SİHA'lar da görev aldı, yerli ve milli üretim mühimmatlarla Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınaklar vuruldu

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde 41 teröristi etkisiz hale getirdiği operasyonda SİHA'ların da görev aldığı, yerli ve milli üretim mühimmatlarla Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığınca açıklanan Suriye'nin kuzeyinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, teröristlerin hafta sonu Öncüpınar'a gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından Mehmetçik tarafından başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi.

Operasyon kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi.

Hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtaları ile yapılan operasyonu SİHA'lar da destekledi. Yapılan atışlar sonucunda 41 terörist etkisiz hale getirildi, yerli ve milli üretim mühimmatlarla terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Öncüpınar'a gerçekleştirilen roketli saldırıları planlayan teröristlerin de olduğu değerlendirilirken operasyonlar sonucu hafta sonundan bu yana Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi.