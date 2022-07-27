MSB'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

MSB'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür.

 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır." açıklamasını yaptı.

MSB'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.

Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Politika Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title