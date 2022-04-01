MSB: "(Montrö Sözleşmesi) Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır. - Haberler

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MSB: "(Montrö Sözleşmesi) Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MSB:

MSB: "(Montrö Sözleşmesi) Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır.

MSB: "( Montrö Sözleşmesi ) Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır. Mevcut koşullar altında da Montrö Sözleşmesi şeffaf bir biçimde uygulanacak, sözleşmenin gerekleri yerine getirilmeye devam edilecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Montrö Sözleşmesi, Türkiye, Politika, Haberler

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