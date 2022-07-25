Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Bakan Akar ve Bakan Austin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu" denildi.

(Utku Şimşek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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