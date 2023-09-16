MSB Mehteran Birliği ve TSK Armoni Mızıkası 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Gaziler Günü etkinliğinde 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, gaziler ve yakınları katıldı. Törende, TSK Armoni Mızıkası ve MSB Mehteran Birliği verdiği mini konserde, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin bandoları TRT ses sanatçıları Özlem Üngör ve İlker Gökkaya ile birlikte gaziler için 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

MSB sosyal medya hesabından MSB Mehteran Birliği ve TSK Armoni Mızıkası'nın seslendirdiği 100. Yıl Marşı paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz, her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz." - ANKARA