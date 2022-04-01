MSB: "Mart ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 458 şahıs yakalanmıştır. - Haberler

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MSB: "Mart ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 458 şahıs yakalanmıştır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MSB:

MSB: "Mart ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 458 şahıs yakalanmıştır.

MSB: "Mart ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 458 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 44'ü FETÖ mensubu olmak üzere 72'si teröristtir. 35 bin 742 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Fetullahçı Terör Örgütü, Mart, Politika, Haberler

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