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MSB, Kosova'daki olaylar sonrası ihtiyat birliği görevlendirdi

MSB, Kosova'daki olaylar sonrası ihtiyat birliği görevlendirdi

Politika Haberleri

MSB, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirildiğini açıkladı.

MSB: " Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Komando Piyade Kosova Politika Haberler

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