MSB, Kosova'daki olaylar sonrası ihtiyat birliği görevlendirdi

MSB, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirildiğini açıkladı.

MSB: " Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir." - ANKARA