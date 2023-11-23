MSB Komisyonu Başkanı Akar, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ile görüştü

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ile görüştü.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile TBMM'de görüştü. Mard ile karşılıklı olarak İngilizce bir şekilde sohbet eden Akar, daha sonra şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Büyükelçi bugün yaptıkları nazik ziyaretiyle bize de fırsat verdi. Kendileriyle konuşup, görüşüp bu güne kadar yapılan çalışmaları bir kez daha gözden geçireceğiz. Bizim her zaman muhataplarımıza söylediğimiz gibi 2022'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsveç, Finlandiya ve NATO heyetinin bulunduğu ortamda memorandum imzalandı. İsveç ve Finlandiya tarafı ülkedeki terörist faaliyetlerine müsaade etmeyeceklerini, bununla ilgili gerekli tedbirleri alacaklarını ifade ettiler. Kur'an yakma gibi bazı terörist faaliyetler oldu. Bunların önlenmesi verilen taahhütlerin yerine getirilmesi aynı zamanda ihraç lisanslarındaki tahditler vardı. Onların da kaldırılması memorandumun özeti bu. Biz bunları her seferinde muhataplarımızla konuşurken söyledik. Top onların sahasında şu anda. Alacakları tedbirler çerçevesinde herhangi bir şekilde İsveç ile bir sorun olmadığını kendilerine ifade ettik."