MSB'den BM'nin Pile-Yiğitler yol çalışmasına yaptığı müdahaleye kınama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanında bulunan Pile-Yiğitler yol inşasına Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan tek taraflı tutumu şiddetle kınadı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Albay Zeki Aktürk, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 445 teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Albay Aktürk, "Kahraman ordumuzun; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 102'ye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında devam ettiğini belirten Albay Aktürk, MSB bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek FETÖ ile mücadele edileceği vurgusu yaptı.

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 351 şahıs yakalandığını belirten Albay Aktürk, "Bu şahıslardan 10'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 3 bin 395 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 282'ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 255'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 380 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 141 bin 406 olmuştur" diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümüne dikkati çeken Albay Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Hudut hattının güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve binlerce DEAŞ'lı teröristin göğüs göğüse mücadele ile etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur. 2'si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 32'si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam ettiğini aktaran Albay Aktürk, "Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır" diye konuştu.

MSB'den Pile-Yiğitler yol çalışmasına yapılan müdahaleye kınama

Pile-Yiğitler yol inşasına Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan müdahaleye ilişkin açıklamalarda bulunan Albay Aktürk, "18 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanında bulunan Pile-Yiğitler yol inşasına Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan, barış Gücü'nün tarafsızlığıyla çelişen, çözümsüzlüğü körükleyen kabul edilemez müdahaleyi ve tek taraflı tutumu şiddetle kınıyor; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Albay Aktürk, Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiğini bildirdi.

Albak Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"BM, NATO, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman Mehmetçik; tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, aynı zamanda eğitim / tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçaklarımız tarafından; 18 Ağustos'ta NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz bölgesinde, 22 Ağustos'ta ise Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında görev icra edilmiştir.

Bugün de, NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilmesi planlanan Entegre Hava Füze Savunması faaliyetine Hava Kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanacaktır. Ayrıca; ABD Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde yürütülen ve 21 ülke ile birlikte Türkiye'nin de yer aldığı Agile Spirit 2023 Tatbikatı'nın; fiili arazi ve bilgisayar destekli komuta yeri safhası 21 Ağustos-01 Eylül tarihleri arasında Tiflis/Gürcistan'da icra edilmektedir. Katılımcı ülkelerin kara kuvvetleri unsurlarını yürütülecek çok uluslu karma harekata hazırlamak, çok uluslu birliğin eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Tatbikatın hava indirme safhası ise; Silahlı Kuvvetlerimiz ile ABD Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığının katılımıyla 22-23 Ağustos tarihlerinde ilk kez Kayseri'de icra edilmiştir.

Yine, USS Gerald R.Ford Uçak Gemisi Görev Grubu ile TCG ANADOLU, TCG GÖKSU ve TCG GEDİZ arasında, 21-24 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de ikili eğitimler (Hava Savunma, Muhabere ve Fotoğraf Çekme) icra edilmektedir. Söz konusu faaliyete ABD Donanmasına bağlı uçaklar ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da eğitim uçuşları ile katılım sağlamaktadır.Ayrıca, ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Mount Whitney gemisi 18-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirmiştir."

"TEKNOFEST'e gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz"

Ankara'da düzenlenecek olan TEKNOFEST için çağrıda bulunan Albay Aktürk, "30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut/Ankara'da gerçekleşecek ve Milli Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katılacağımız dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

"Orman yangınlarıyla mücadelede sağlanan destek de aralıksız sürdürülmektedir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orman yangınlarına verdiği desteğe dikkati çeken Albay Aktürk, "TSK tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek de aralıksız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait uygun teçhizata sahip uçak ve helikopterler ile farklı bölgelerde çıkan 20 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar bin 72 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Bu kapsamda son olarak Çanakkale'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına 10 helikopter ile 379 sorti uçuş yapılarak destek verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Askeri öğrenci alımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Albay Aktürk, "Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabip subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla Tıp, Diş, Eczacılık Fakültelerine ve Sağlık Meslek Yüksekokullarına Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına okutulmak ve 2023-2024 yılında eğitime başlamak üzere askeri öğrenci alınacaktır. Temin Faaliyetinin 2'nci seçim aşamaları 28-29 Ağustos tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı/Ankara'da icra edilecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA