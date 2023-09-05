MSB, Kırklareli'ndeki sel felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına askeri personel ve arazi araçlarıyla destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kırklareli'ndeki sel felaketi sonrası arama-kurtarma çalışmalarına destek için askeri personel ve arazi araçlarının görevlendirildiğini bildirdi. Mehmetçiklerimizin bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına desteği sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketi sonrası asker, personel ve arazi araçlarının görevlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketi sonrası arama-kurtarma çalışmalarında destek vermesi için askeri personel ve arazi araçlarının görevlendirildiğini açıkladı. Paylaşımda, "Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan askeri personel ve arazi araçları görevlendirildi. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımız sağlık ekiplerinin gözetiminde askeri personelimiz tarafından tahliye edildi. Mehmetçiklerimizin bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına desteği sürüyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA