Yunan Askerlerinin Küfürlü Görüşmeleri Tepki Çekti
MSB kaynakları, Yunan askerlerinin küfürlü konuşmalarının askerlik kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Askerliğin yazılı olmayan kuralları arasında Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiği vurgulandı.
MSB kaynakları: "(Yunan askerlerinin küfürlü konuştuğu görüntüler) Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika