Yunan Askerlerinin Küfürlü Görüşmeleri Tepki Çekti

MSB kaynakları: "(Yunan askerlerinin küfürlü konuştuğu görüntüler) Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika