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Yunan Askerlerinin Küfürlü Görüşmeleri Tepki Çekti

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MSB kaynakları, Yunan askerlerinin küfürlü konuşmalarının askerlik kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Askerliğin yazılı olmayan kuralları arasında Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiği vurgulandı.

MSB kaynakları: "(Yunan askerlerinin küfürlü konuştuğu görüntüler) Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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