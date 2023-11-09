MSB kaynakları: "Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

MSB kaynakları: 'Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

MSB kaynakları: "Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda birçok konu ele alınacak. Toplantıya askeri ve sivil heyetler katılacak." - ANKARA