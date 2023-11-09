MSB kaynakları: "Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.
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Politika Haberleri
MSB kaynakları: "Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.
MSB kaynakları: "Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda birçok konu ele alınacak. Toplantıya askeri ve sivil heyetler katılacak." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika