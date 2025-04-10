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MSB kaynakları: "(Türkiye-İsrail arasında) Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün...

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MSB kaynakları: "(Türkiye-İsrail arasında) Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır.

MSB kaynakları: "(Türkiye- İsrail arasında) Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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