MSB kaynakları: "(Türkiye-İsrail arasında) Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün...
MSB kaynakları: "(Türkiye-İsrail arasında) Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır.
MSB kaynakları: "(Türkiye- İsrail arasında) Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika