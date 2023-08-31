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MSB Kaynakları: (Sınır güvenliğinin yetersiz olduğuna dair iddialar) "Sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek...

Politika Haberleri

MSB Kaynakları: (Sınır güvenliğinin yetersiz olduğuna dair iddialar) "Sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız."

MSB Kaynakları: (Sınır güvenliğinin yetersiz olduğuna dair iddialar) "Sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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