MSB Kaynakları: (Sınır güvenliğinin yetersiz olduğuna dair iddialar) "Sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek...
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MSB Kaynakları: (Sınır güvenliğinin yetersiz olduğuna dair iddialar) "Sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız."
MSB Kaynakları: (Sınır güvenliğinin yetersiz olduğuna dair iddialar) "Sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika