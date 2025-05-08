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MSB Kaynakları: "(MSB'nin şehit açıklamasında 'Bölücü terör örgütü' ifadesi kullanmadığı iddiası) Bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı,...

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MSB Kaynakları: "(MSB'nin şehit açıklamasında 'Bölücü terör örgütü' ifadesi kullanmadığı iddiası) Bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı, mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili bölücü terör örgütünün yerleştirdiği ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

MSB Kaynakları: "(MSB'nin şehit açıklamasında 'Bölücü terör örgütü' ifadesi kullanmadığı iddiası) Bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı, mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili bölücü terör örgütünün yerleştirdiği ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar aziz şehitlerimiz ile ilgili yapılan bilgilendirmeler incelendiğinde olayın meydana geliş şekline göre farklı ifadelerin kullanıldığı görülecektir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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