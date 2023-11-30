Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede Eurofighter konusunun ele alındığını duyurdu.

MSB Kaynakları: 'Bakan Güler'in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede Eurofighter konusu ele alındı'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede Eurofighter konusunun ele alındığını duyurdu.

İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili bir soru üzerine Bakanlık kaynakları; ilk etapta 20 adet, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin edilmek istendiğini hatırlattı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede bu konunun ele alındığını, İngilizlerin uçak satışı konusunda Almanların ikna edilmesine yardım edeceklerine ilişkin sözlerini tekrar ettiklerini belirtti.

Bakanlık kaynakları Eurofighter uçaklarının temini konusunun yanı sıra milli muharip uçağımız KAAN'ın yakında ilk uçuşu gerçekleştirerek TSK'nın envanterine girmesi için büyük bir hızla çalışıldığını hatırlattı. - ANKARA