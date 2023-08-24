MSB kaynakları: "Libya makamları 5 Ağustos'ta Homs Askerî Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı almıştır.
Politika Haberleri
MSB kaynakları: "Libya makamları 5 Ağustos'ta Homs Askeri Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı almıştır.
MSB kaynakları: "Libya makamları 5 Ağustos'ta Homs Askeri Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı almıştır. Bölgeden çıkmak istemeyenler, kamuoyunda farklı algılar oluşturmak için Homs Askeri Deniz Limanı'nın Türklere verileceği yönünde asılsız iddialar ortaya atmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika