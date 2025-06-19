MSB kaynakları: "İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika