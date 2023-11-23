Haberler

MSB kaynakları: "(İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı iddiası) Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin...

Son Güncelleme:
Politika Haberleri
Abone Ol

MSB kaynakları: "(İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı iddiası) Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir.

MSB kaynakları: "(İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı iddiası) Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki duruşu bellidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Milli Savunma Bakanlığı Türkiye İsrail Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

title