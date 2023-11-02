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MSB kaynakları: "(Gazze'ye yardım) Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya...

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Politika Haberleri

MSB kaynakları: "(Gazze'ye yardım) Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır.

MSB kaynakları: "( Gazze'ye yardım) Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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