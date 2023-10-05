MSB kaynakları: "Daha önce gereken yer ve zamanlarda gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek.

MSB kaynakları: 'Daha önce gereken yer ve zamanlarda gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek.

MSB kaynakları: "Daha önce gereken yer ve zamanlarda gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. PKK/ Ypg aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimizdir." - ANKARA