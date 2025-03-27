MSB kaynakları: "CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını...
MSB kaynakları: "CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.
MSB kaynakları: "CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika