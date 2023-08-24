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MSB kaynakları: "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık...

Politika Haberleri

MSB kaynakları: "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur.

MSB kaynakları: "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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