MSB kaynakları: "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık...
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MSB kaynakları: "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur.
MSB kaynakları: "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika