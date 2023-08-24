MSB kaynakları: "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık...

MSB kaynakları: "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur.