MSB Kaynakları: "(Azerbaycan-Ermenistan) Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor.

MSB Kaynakları: "(Azerbaycan-Ermenistan) Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir." - ANKARA