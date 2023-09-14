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MSB Kaynakları: "(Azerbaycan-Ermenistan) Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor.

Politika Haberleri

MSB Kaynakları: "(Azerbaycan-Ermenistan) Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor.

MSB Kaynakları: "(Azerbaycan-Ermenistan) Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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