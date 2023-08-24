MSB Kaynakları: "BM Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, BM'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Pile-Yiğitler yoluna müdahalesine ilişkin, "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur"...

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, BM'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Pile-Yiğitler yoluna müdahalesine ilişkin, "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile Kamışlı'da gerçekleştirdikleri tatbikata ilişkin olarak "15-17 Ağustos tarihlerinde ABD ve PKK/YPG terör örgütü Haseke/Kamışlı'da ortak silahlı tatbikat gerçekleştirmiştir. ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir" ifadelerini kullandı.

Homs Limanı'nın Türkiye'ye kiralandığı iddiası

Bir başka gazetecinin ise Libya'daki Homs Limanı'nın Türkiye'ye kiralandığına ilişkin haberleri hatırlatması üzerine kaynaklar şu bilgileri paylaştı:

"Libya makamları tarafından 5 Ağustos 2023'te Homs Askeri Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı alınmıştır. Bunun üzerine, bölgeden çıkmak istemeyenler tarafından bu kararı protesto etmek ve kamuoyunda farklı algılar oluşturmak maksadıyla Homs Askeri Deniz Limanı'nın söz konusu kısmının Türklere verilmek üzere boşaltıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Ayrıca, Türkiye-Libya arasındaki askeri iş birliği faaliyetleri Libya makamlarının talepleri doğrultusunda, Libya Silahlı Kuvvetleri eğitim merkezlerinde ve danışmanlık boyutunda icra edilmektedir. Libya makamlarının aldığı kararın bizimle veya bizim faaliyetlerimizle bir ilgisi yok. Limanın boşaltılması olayı üzerinden konunun istismar edildiği, 'Limanın Ülkemize tahsis edileceği' yönünde asılsız haberlerin Türkiye aleyhtarı üçüncü taraflarca çıkarıldığı değerlendirilmektedir."

Ukrayna limanından çıkan gemi ve tahıl girişimi

Gazetecilerin, Ukrayna'dan yola çıkan bir geminin İstanbul'a ulaştığını belirterek yeni bir güzergah oluşup oluşmadığını hatırlatması ve Rusya'nın da Türkiye ve Katarla üçlü mekanizma teklif ettiği iddialarına ilişkin olarak Bakanlık kaynakları özetle şunları söyledi:

"Tahıl Girişimi ilgili bizim duruşumuz net. Daha önce başarısı, faydası ispatlanmış Tahıl Girişimi'nin dörtlü olarak devam etmesinden yanayız. Bunun dışındaki alternatiflerin şuanda gündemimizde olmadığını hep ifade ettik. Ukrayna geçen hafta inisiyatif alarak bir gemisini yola çıkardı. İstanbul Boğazı'na kadar güvenli şekilde gelmiş ticari gemilerin boğazlardan geçmesi için herhangi bir engel söz konusu değil. Burada önemli olan çatışma ortamından bu gemilerin emniyetli şekilde boğaza kadar gelmeleri. Şuana kadar da başka bir gemi çıkışı olmadı. ve bunun alternatif bir yol olabilmesi için sürekli hale gelmesi lazım. Rusya'nın bundan sonra çıkacak gemilere karşı tavrının ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için biz tekrar duruşumuzu ifade edelim ve Tahıl Girişimi'nin dörtlü olarak, devamından yana olduğumuzu ifade edelim."

KKTC'deki yol çalışması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir soru üzerine KKTC'deki yol çalışmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Pile Köyü'nün Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı bir köy olduğunu,, KKTC vatandaşlarının Pile köyüne gitmek için İngiliz üssünden geçmek zorunda kaldıklarını, bunun da sıkıntılara neden olduğunu hatırlattı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 2004 yılında aynı bölgede yaptığı yol çalışmasına BM'nin bir itirazı olmadığını ancak 2001 yılından bu yana yapılmak istenen Pile-Yiğitler Yolu'na müdahale ettiklerini hatırlatan kaynaklar, "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Yolun yapımına ilişkin inşaatın devam edip etmeyeceğinin kararını da KKTC verecek" dedi. - ANKARA