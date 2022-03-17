MSB: "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler." - ANKARA

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